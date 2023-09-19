Окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні: загинув поліціянт, поранено двох пасажирів

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, через російський обстріл поранення отримали двоє пасажирів тролейбуса - чоловіки, 33 та 57 років. Їх шпиталізували до лікарні. Потерпілих обстежують та надають медичну допомогу.

Як повідомив згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, внаслідок обстрілу Херсона російською артилерією загинув 49-річний сержант поліції.

Також внаслідок ворожого влучання загорілася складська будівля. Рятувальники гасять пожежу площею близько 1000 кв.м.

Фото: Ігор Клименко / телеграм

Крім того, про ранковий обстріл проінформував голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрачко.

Він зазначив, що російські війська обстріляли Корабельний район Херсона приблизно о 09:35. На вул. Нафтовиків армія РФ влучила у тролейбус №9.



Мрачко додав, що загиблий старший сержант поліції під час атаки перебував поруч із транспортом.