Окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні: загинув поліціянт, поранено двох пасажирів
Уранці вівторка, 19 вересня, російські окупанти обстріляли херсонський тролейбус. Унаслідок атаки РФ загинув сержант поліції, поранення отримали двоє пасажирів
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, через російський обстріл поранення отримали двоє пасажирів тролейбуса - чоловіки, 33 та 57 років. Їх шпиталізували до лікарні. Потерпілих обстежують та надають медичну допомогу.
Як повідомив згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, внаслідок обстрілу Херсона російською артилерією загинув 49-річний сержант поліції.
Також внаслідок ворожого влучання загорілася складська будівля. Рятувальники гасять пожежу площею близько 1000 кв.м.
Фото: Ігор Клименко / телеграмКрім того, про ранковий обстріл проінформував голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрачко.
Він зазначив, що російські війська обстріляли Корабельний район Херсона приблизно о 09:35. На вул. Нафтовиків армія РФ влучила у тролейбус №9.
Мрачко додав, що загиблий старший сержант поліції під час атаки перебував поруч із транспортом.
- Також у ніч на 19 вересня окупанти атакували Україну "шахедами". У Львові через атаку з-під завалів дістали чоловіка і жінку. Ще один чоловік загинув.
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