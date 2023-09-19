Нічна атака "шахедами" та ракетами: небезпека насувається з півдня

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

"Зафіксовано пуски ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська", - йдеться у повідомленні.

Українські ПС просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Загроза насувається з півдня: спочатку оголошено повітряну тривогу на Запоріжжі, Херсонщині та Дніпрі.

"Група "шахедів" рухається у напрямку Кривого Рогу", - наголошують українські військові. Згодом попереджають про рух ворожих дронів у напрямку Кіровоградської та Миколаївської області.

Також є небезпека удару ракетами, зокрема балістичним озброєнням.

Повітряна тривога оголошена в усіх південних та східних областях.

О 00:56 українські військові попередили про загрозу ударних БпЛА типу "Shahed" для Кіровоградської та Миколаївської областей:

"Спостерігається декілька груп, загроза також для суміжних областей".