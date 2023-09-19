Нічна атака "шахедами" та ракетами: небезпека насувається з півдня
У ніч на 19 вересня окупанти запустили в напрямку півдня України "шахеди", також імовірні ракетні та балістичні удари
Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
"Зафіксовано пуски ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська", - йдеться у повідомленні.
Українські ПС просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Загроза насувається з півдня: спочатку оголошено повітряну тривогу на Запоріжжі, Херсонщині та Дніпрі.
"Група "шахедів" рухається у напрямку Кривого Рогу", - наголошують українські військові. Згодом попереджають про рух ворожих дронів у напрямку Кіровоградської та Миколаївської області.
Також є небезпека удару ракетами, зокрема балістичним озброєнням.
Повітряна тривога оголошена в усіх південних та східних областях.
О 00:56 українські військові попередили про загрозу ударних БпЛА типу "Shahed" для Кіровоградської та Миколаївської областей:
"Спостерігається декілька груп, загроза також для суміжних областей".
- Увечері 18 вересня російська армія завдала ракетного удару по центральній частині Харкова. Повітряні Сили повідомили, що росіяни застосували на Харківщині балістичне озброєння.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.41
- EUR Купівля 40.39Продаж 41.34
- Актуальне
- Важливе