Росіяни завдали ракетного удару по Харкову

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у telegram.

"Харків знову під обстрілом російських ракет. За попередньою інформацією під ударом центральна частина міста", - написав Терехов.

Пізніше мер уточнив, що є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського району міста.

Про вибухи також поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він додав, що інформація щодо наслідків влучань уточнюється.

"На цю хвилину - без постраждалих", - зазначив Синєгубов.

Повітряні Сили повідомили, що росіяни застосували на Харківщині балістичне озброєння.