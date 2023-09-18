Росіяни завдали ракетного удару по Харкову
У понеділок, 18 вересня, російська армія завдала ракетного удару по центральній частині Харкова
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у telegram.
"Харків знову під обстрілом російських ракет. За попередньою інформацією під ударом центральна частина міста", - написав Терехов.
Пізніше мер уточнив, що є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського району міста.
Про вибухи також поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він додав, що інформація щодо наслідків влучань уточнюється.
"На цю хвилину - без постраждалих", - зазначив Синєгубов.
Повітряні Сили повідомили, що росіяни застосували на Харківщині балістичне озброєння.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.41
- EUR Купівля 40.39Продаж 41.34
- Актуальне
- Важливе