Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

За даними американських аналітиків, українські війська станом на 9 вересня в ході контрнаступу на Харківщині звільнили близько 2,5 тис. кв км.

Наразі ЗСУ перебувають на підступах до Куп’янська та річки Оскіл. Ймовірно, вони зачищають осередки російських сил, які були дезорганізовані через стрімке українське просування на цьому напрямку та в бік міста Ізюм.

Експерти зі США вважають, що українські військові можуть знищити російські позиції навколо Ізюма, якщо вони переріжуть окупантам шляхи постачання на північ і південь від міста. ЗСУ 9 вересня продовжили наступ та вживали заходів для ізоляції Ізюмського угруповання сил РФ.

"Якщо українці впораються зі своїм завданням, то вони створять навколо Ізюма для російських військових "котел", - констатували в Інституті вивчення війни.

Також в ISW звертають увагу, що РФ, у намаганні зупинити просування ЗСУ, скеровує ресурси на лінію Харків-Ізюм після надзвичайної оперативної несподіванки.

Водночас аналітики підкреслюють, що Кремль відмовляється публічно розповідати про успіхи України в Харківській області, але контрнаступ, ймовірно, спонукав президента Росії Володимира Путіна скликати зустріч з вищими російськими силовим та політичним керівництвом 9 вересня. Проте, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не коментуватиме ситуацію навколо Балаклії та на Харківщині.

10 вересня у Генштабі повідомили, що за останні дні ЗСУ звільнили понад 1 тис. кв км української території, взяли під контроль 30 населених пунктів та вклинилися в оборону противника на 50 км.

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