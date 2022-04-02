ЗСУ вперше збили російські транспортно-бойові гелікоптери Мі-8 із ПТРК "Корсар"
На Харківщині українські десантники збили з ПТРК "Корсар" російські гелікоптери Мі-8, що стало першим випадком знищення повітряної цілі задопомогою ПТРК
Про це заявили в командуванні ДШВ ЗСУ.
Військові 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ 1 квітня знищили транспортно-бойові гелікоптери Мі-8 окупантів. Після влучання ракети некерований російський вертоліт зіткнувся з іще одним гелікоптером окупантів, який летів позаду.
"Вертольоти були знищені на Харківщини розрахунком вітчизняного переносного противотанкового ракетного комплексу "Корсар". Це по суті перший випадок, коли з ПТРК успішно знищено повітряну ціль!" - наголосили в Десантно-штурмових військах.
Військові також оприлюднили відео, на якому російські гелікоптери палають після падіння.
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