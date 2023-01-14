Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 14 січня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу 114660 (+530 за добу) осіб ліквідовано

танків ‒ 3104 (+6) одиниць

бойових броньованих машин ‒ 6173 (+6)

артилерійських систем – 2090 (+4)

РСЗВ – 437 (+0)

засоби ППО ‒ 219 (+1)

літаків – 286 (+0)

гелікоптерів – 276 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1867 (+2)

крилаті ракети ‒ 723 (+0)

кораблі /катери ‒ 17 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+13)

спеціальна техніка ‒ 186 (+2)

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