Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 13 листопада орієнтовно склали:

особового складу - 80860 осіб (+650 за добу) ліквідовано

танків ‒ 2840 одиниць (+2)

бойових броньованих машин - 5742 (+12)

артилерійських систем – 1837 (+8)

РСЗВ – 393 (+0)

засоби ППО ‒ 206 (+1)

літаків – 278

гелікоптерів – 261 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1)

крилаті ракети ‒ 399 (+0)

кораблі /катери ‒ 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16)

спеціальна техніка ‒ 160 (+0).

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