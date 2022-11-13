ЗСУ за добу ліквідували 650 російських окупантів, - Генштаб
В Україні з початку повномасштабного вторгнення знищено 80860 російських окупантів, 650 - за останню добу
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 13 листопада орієнтовно склали:
особового складу - 80860 осіб (+650 за добу) ліквідовано
танків ‒ 2840 одиниць (+2)
бойових броньованих машин - 5742 (+12)
артилерійських систем – 1837 (+8)
РСЗВ – 393 (+0)
засоби ППО ‒ 206 (+1)
літаків – 278
гелікоптерів – 261 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1)
крилаті ракети ‒ 399 (+0)
кораблі /катери ‒ 16 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16)
спеціальна техніка ‒ 160 (+0).
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