Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією ЗСУ за добу відбили 12 ворожих атак на Куп'янському напрямку, - Генштаб

ЗСУ за добу відбили 12 ворожих атак на Куп'янському напрямку, - Генштаб

28 грудня, 2023 четвер
19:59
Війна з Росією Морська піхота, ЗСУ, українські військові

Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення, на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 12 російських атак

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 28 грудня.

"Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів", - пише Генштаб.

Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення. Росіяни завдали 2 ракетні та 40 авіаційних ударів, здійснили 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, лікарні та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронті

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Клюси, Леонівка, Бучки Чернігівської області; Середина-Буда, Студенок, Волфине, Миропілля, Угроїди, Рясне, Попівка Сумської області; Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки, Кам'янка Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районі Синьківки Харківської області. Також противник завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки та Глушківки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Невське, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Колодязі, Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Переїзне Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області, де противник, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Калинівка, Іванівське, Ступочки, Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 11 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області . Тут противник здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Гостре, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка.
  • На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Благодатне, Урожайне, Макарівка, Рівнопіль Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки в районах Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області. Тут противник, за підтримки авіації, безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Полтавка, Залізничне, Мала Токмачка, Щербаки, Кам’янське Запорізької області.
  • В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Золота Балка, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Херсон, Софіївка та Станіслав Херсонської області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Українські воїни стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику", - зауважили в Генштабі.

Удари ЗСУ по росіянах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійські засоби та 2 склади боєприпасів противника.

Україна
Росія
Луганщина
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Шахтарськ
ракетний удар
воєнні злочини Росії
Вбиті росіяни
деокупація України
втрати окупантів
Куп'янськ
Лиман
Читайте також:
полонені окупанти
26 грудня, 2023 вiвторок
"Список 200": Україна опублікувала прізвища полонених солдатів, яких РФ відмовилася повернути додому
окупанти
27 грудня, 2023 середа
Оперативна ситуація на Донеччині ускладнюється, - командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" НГУ
Маріуполь окупанти
27 грудня, 2023 середа
Австрійська поліція пояснила, чому співробітник патрулював у шоломі з літерою "Z"
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.89
    Купівля 37.89
    Продаж 38.6
  • EUR
    Купівля 41.72
    Продаж 42.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
28 грудня
20:28
кібератака
Користувачі з України та Польщі зазнали кібератак російських хакерів
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 673-го дня війни: Японія переглянула політику щодо експорту зброї, щоб Україна отримала ракети для Patriot, а окупанти перекривали Кримський міст через вибухи в Севастополі
20:00
OPINION
Вадим Денисенко
Гола тусовка Кіркорова і знищений "Новочеркаськ"
19:59
Литва вагнерівці війна з Росією аеропорти авіація
В аеропорту Вільнюса оштрафували пасажира за емблему ПВК Вагнера
19:48
розгін Майдану, Київ, 30 листопада 2013 року
Суд закрив провадження щодо двох ексберкутівців у справі про розгін Майдану
19:29
Ексклюзив
Олексій Гарань
Професор Гарань сказав, скільки відсотків українців вірять у перемогу
19:09
На фото: Меланія та Дональд Трамп
Дружина Трампа Меланія не зʼявилась на сімейному різдвяному фото
19:05
Ілон Маск
Ілон Маск залишився найбагатшою людиною світу за підсумками 2023 року, - Bloomberg
19:04
Болгарія продовжила програму підтримки біженців з України до квітня 2024 року
19:00
Інтерв’ю
Віктор Андрієнко
Віктор Андрієнко: Коли мене спитали, який би я запровадив закон будучи президентом, я сказав: "той, який би заборонив артистам та музикантам йти в чиновники"
18:48
На фото: Організатори Євробачення-2024 показали, як виглядатиме сцена у Мальме
У Газі загинув претендент на участь у Євробаченні-2024 від Ізраїлю: він був військовим-резервістом
18:33
Оновлено
Зеленський Орбан
В ОП заявили, що працюють над зустріччю Зеленського та Орбана у "найближчому майбутньому"
18:31
Ексклюзив
зенітно ракетний комплекс Patriot
У Defense Express розказали про перші гібридні комплекси ППО FrankenSAM, які вже працюють в Україні
18:30
Мін'юст
Мін'юст прагне через суд конфіскувати два літаки російської компанії
18:28
На фото: Мерая Кері
Мерая Кері встановила рекорд, протримавшися 93 тижні на вершині чарту Billboard Hot 100
18:06
OPINION
Олексій Голобуцький
Навіщо уряд залякує пенсіонерів?
18:02
Естонія
Естонія не видаватиме Україні військовозобов'язаних чоловіків
18:00
Зеленський
Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди підакцизних товарів
17:55
На фото: Індійська зірка Ранбір Капур
Влаштував різдвяний обід: зірку індійського кіно Ранбіра Капура звинуватили в образі релігійних почуттів
17:54
Мартін Вайнен
Головнокомандувач армії Нідерландів закликав готуватись до війни з РФ
17:50
Україна ЄС
ЄС продовжить підтримувати Україну попри протидію Угорщини, - МЗС Німеччини
17:26
черга автомобілів
Цьогоріч українці придбали 191 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону
17:22
Довіра до телемарафону "Єдині новини" знизилася з 69% до 43%, - опитування КМІС
17:18
Ірландія
Метеорологи Ірландії визнали 2023 рік найтеплішим в історії спостережень
17:16
Оновлено
Вадим Новинський
Харківобленерго заявило про спробу захоплення з боку проросійського олігарха Новинського. У "Смарт-Холдинг" відреагували
17:06
На фото: Майкл Манн
Режисер "Феррарі" Майкл Манн розповів, що його дідусь родом з Житомирщини
17:06
обстріл Запоріжжя
РФ обстріляла село в Запорізькій області: є загиблі й поранені
17:04
Оновлено
світ Росія транспорт авіаційний інцидент
У РФ пілоти Ан-24 пропустили аеропорт і сіли на кригу замерзлої річки
16:45
Київ, ялинка
У КМДА стверджують, що на нові фортифікаційні споруди на околицях Києва витрачено 100 млн грн
16:45
США допомога Україні експорт зерна економіка
США передали Україні 16 зерновозів для перевезення агропродукції
16:23
посвідчення водія
В Україні підвищать вартість низки сервісних послуг МВС: скільки коштуватиме видача водійського посвідчення
16:15
Ексклюзив
ЗСУ, шеврон з прапором
Тіла розстріляних на Запоріжжі полонених українських бійців евакуювали, - речник ЗСУ
16:07
гривня тисяча гривень
У Мінсоцполітики розповіли, що буде з пенсіями в разі затримки фіндопомоги від США та ЄС
16:07
Оновлено
Володимир Зеленський та Джо Байден
Протягом 2023 року США передали Україні 34 пакети військової допомоги на $24 млрд, - Зеленський
16:07
OPINION
Віктор Каспрук
Дилема для Орбана: або Москва, або Брюссель
16:06
У Туреччині сталася ДТП за участі 7 авто
У Туреччині сталася масштабна ДТП: 10 людей загинуло, серед 61 постраждалого є 2 українки
15:44
На фото: Анна Асті з самоварами в Росії
Уродженку України Анну Асті можуть позбавити громадянства РФ за "пропаганду ЛГБТ"
15:41
Аналітика
Новий рік — нові перевірки: який бізнес перевірятимуть податківці у 2024-му. Дослідження YouControl
15:41
Ялинка
У Києві працюватимуть пункти з екологічної утилізації новорічних ялинок. Перелік
15:28
Ексклюзив
Карта. Мар'їнка_2612
Шойгу каже "звільнили": "Інформаційний спротив" пояснив, яку частину Мар'їнки контролюють ЗСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV