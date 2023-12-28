ЗСУ за добу відбили 12 ворожих атак на Куп'янському напрямку, - Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 28 грудня.

"Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів", - пише Генштаб.

Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення. Росіяни завдали 2 ракетні та 40 авіаційних ударів, здійснили 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, лікарні та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

та напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Клюси, Леонівка, Бучки Чернігівської області; Середина-Буда, Студенок, Волфине, Миропілля, Угроїди, Рясне, Попівка Сумської області; Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки, Кам'янка Харківської області.

та напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Клюси, Леонівка, Бучки Чернігівської області; Середина-Буда, Студенок, Волфине, Миропілля, Угроїди, Рясне, Попівка Сумської області; Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки, Кам'янка Харківської області. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районі Синьківки Харківської області. Також противник завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки та Глушківки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районі Синьківки Харківської області. Також противник завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки та Глушківки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Невське, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Колодязі, Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Переїзне Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Невське, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Колодязі, Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Переїзне Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області, де противник, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Калинівка, Іванівське, Ступочки, Нью-Йорк Донецької області.

напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області, де противник, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Калинівка, Іванівське, Ступочки, Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 11 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

напрямку наші захисники відбили 11 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області . Тут противник здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Гостре, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка.

напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області . Тут противник здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Гостре, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка. На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Благодатне, Урожайне, Макарівка, Рівнопіль Донецької області.

напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Благодатне, Урожайне, Макарівка, Рівнопіль Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки в районах Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області. Тут противник, за підтримки авіації, безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Полтавка, Залізничне, Мала Токмачка, Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

напрямку Сили оборони відбили 2 атаки в районах Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області. Тут противник, за підтримки авіації, безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Полтавка, Залізничне, Мала Токмачка, Щербаки, Кам’янське Запорізької області. В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Золота Балка, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Херсон, Софіївка та Станіслав Херсонської області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Українські воїни стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику", - зауважили в Генштабі.

Удари ЗСУ по росіянах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійські засоби та 2 склади боєприпасів противника.