ЗСУ за добу знищили 550 російських військових та 3 танки, - Генштаб
За початку повномасштабного вторгнення в Україну, росіяни втратили 149 240 осіб загиблими та 3388 танків
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 28 лютого 2023-го орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 149240 (+550 за добу) осіб ліквідовано
танків ‒ 3388 (+3) одиниці
бойових броньованих машин - 6630 (+9)
артилерійських систем – 2383 (+3) од
РСЗВ – 478 (+3)
засоби ППО ‒ 247 (+0)
літаків – 300 (+0)
гелікоптерів – 288 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3),
крилаті ракети ‒ 873 (+0)
кораблі /катери ‒ 18 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4)
спеціальна техніка ‒ 230
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