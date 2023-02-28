Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 28 лютого 2023-го орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 149240 (+550 за добу) осіб ліквідовано

танків ‒ 3388 (+3) одиниці

бойових броньованих машин - 6630 (+9)

артилерійських систем – 2383 (+3) од

РСЗВ – 478 (+3)

засоби ППО ‒ 247 (+0)

літаків – 300 (+0)

гелікоптерів – 288 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3),

крилаті ракети ‒ 873 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4)

спеціальна техніка ‒ 230