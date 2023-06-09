ЗСУ завдали удару по штабу російських військ на Арабатській стрілці, куди приїжджав Путін, - OSINT-спільнота

Про це повідомляє OSINT-спільнота Benjamin Pittet, яка налічує майже 200 тис. підписників у твіттері.

Фахівці вивчили фото та відеоматеріали, які росіяни почали поширювати соцмережами після того, як ЗСУ завдали ударів по їхніх позиціях на Арабатській стрілці.

OSINT-спільнота Benjamin Pittet вважає, що місце влучання на Арабатській Стрілці — це штаб окупаційних військ "Дніпро", куди у квітні приїздив президент РФ Володимир Путін.