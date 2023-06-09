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ЗСУ завдали удару по штабу російських військ на Арабатській стрілці, куди приїжджав Путін, - OSINT-спільнота

9 червня, 2023 п'ятниця
23:20
Війна з Росією Арабатська Стрілка, вибухи

У п'ятницю, 9 червня, українські захисники завдали вдалого удару по штабу російських військ на тимчасово окупованій Арабатській стрілці

Про це повідомляє OSINT-спільнота Benjamin Pittet, яка налічує майже 200 тис. підписників у твіттері.

Фахівці вивчили фото та відеоматеріали, які росіяни почали поширювати соцмережами після того, як ЗСУ завдали ударів по їхніх позиціях на Арабатській стрілці.

OSINT-спільнота Benjamin Pittet вважає, що місце влучання на Арабатській Стрілці — це штаб окупаційних військ "Дніпро", куди у квітні приїздив президент РФ Володимир Путін.

  • Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 213 770 солдатів, 7600 бойових бронемашин і 3901 танк.
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