Втрати Росії за добу війни в Україні: 1010 солдатів, 24 бойових бронемашини та 10 танків, - Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 213 770 солдатів, 7600 бойових бронемашин і 3901 танк
Про 9 червня це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 213770 (+1010) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3901 (+10),
- бойових броньованих машин ‒ 7600 (+24),
- артилерійських систем – 3702 (+34),
- РСЗВ – 599 (+4),
- засобів ППО ‒ 359 (+4),
- літаків – 314 (+0),
- гелікоптерів – 299 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3247 (+13),
- крилатих ракет ‒ 1171 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6410 (+26),
- спеціальної техніки ‒ 502 (+2).
Дані уточнюються.
- У ніч проти 9 червня ворог випустив 6 крилатих ракет та 16 ударних дронів по території України. Натомість ЗСУ вдалося знищити 4 ракети Х-101/Х-555 і 10 ударних дронів.
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