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Втрати Росії за добу війни в Україні: 1010 солдатів, 24 бойових бронемашини та 10 танків, - Генштаб ЗСУ

9 червня, 2023 п'ятниця
08:57
Війна з Росією втрати ворога

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 213 770 солдатів, 7600 бойових бронемашин і 3901 танк

Про 9 червня це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 213770 (+1010) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3901 (+10),
  • бойових броньованих машин ‒ 7600 (+24),
  • артилерійських систем – 3702 (+34),
  • РСЗВ – 599 (+4),
  • засобів ППО ‒ 359 (+4),
  • літаків – 314 (+0),
  • гелікоптерів – 299 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3247 (+13),
  • крилатих ракет ‒ 1171 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6410 (+26),
  • спеціальної техніки ‒ 502 (+2).

Дані уточнюються.

  • У ніч проти 9 червня ворог випустив 6 крилатих ракет та 16 ударних дронів по території України. Натомість ЗСУ вдалося знищити 4 ракети Х-101/Х-555 і 10 ударних дронів.
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