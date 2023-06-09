Про це звітують Повітряні сили.

"У ніч на 9 червня 2023 року в період з 22:00 по 04:00 російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Так, пуски "шахедів" здійснювались з південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Загалом протягом атаки запущено до 16 ударних БПЛА та шість крилатих ракет повітряного базування. Натомість силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Захід" та "Південь", у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів Shahed-136/131, "Ланцет" та чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", Supercam.

Також додається, що близько 20:00 8 червня противник завдав ударів з Чорного моря двома ракетами "Калібр" по одному з цивільних об’єктів на Черкащині.