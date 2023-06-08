Росія вдарила ракетами по Уманщині: поранено вісьмох людей, двоє - у важкому стані
Росія вдарила по Уманщині, влучивши у промисловий об'єкт та автомийку: 8 людей отримали поранення, двоє — у важкому стані
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Табурець.
"Ворог знову завдав ракетного удару по нашій Уманщині. Маємо два прильоти: по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.
Загорання оперативно було ліквідоване.
За попередньою інформацією, восьмеро потерпілих, двоє з них - тяжкі.
Відзначимо, що близько 20:24 8 червня в усіх областях України було оголошено повітряну тривогу. Була небезпека ракетного удару зі стратегічної авіації РФ.
- Нагадаємо, напередодні ввечері Росія вдарила ракетами по Чугуївському району Харківщини.
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