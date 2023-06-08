Про це повідомив голова Черкаської ОВА Табурець.

"Ворог знову завдав ракетного удару по нашій Уманщині. Маємо два прильоти: по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Загорання оперативно було ліквідоване.

За попередньою інформацією, восьмеро потерпілих, двоє з них - тяжкі.

Відзначимо, що близько 20:24 8 червня в усіх областях України було оголошено повітряну тривогу. Була небезпека ракетного удару зі стратегічної авіації РФ.