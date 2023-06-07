Росія вдарила ракетами по Чугуївському району Харківщини
Ввечері середи, 7 червня, РФ вдарила по Чугуївському району Харківської області, ймовірно, ракетами С-300
Про це повідомили в Харківській ОВА.
"Зафіксовані влучання в Чугуївському районі. За попередніми даними, окупанти завдали ударів ракетами С-300. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Не ігноруйте сигналів тривоги! Ворог може завдати повторних ударів", - написав Олег Синєгубов.
Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 22:30.
- 7 червня Росія після повторного обстрілу аміакопроводу на Харківщині почала ширити фейкове відео з "хімічною хмарою".
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