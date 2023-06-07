Росія вдарила ракетами по Чугуївському району Харківщини

Про це повідомили в Харківській ОВА.

"Зафіксовані влучання в Чугуївському районі. За попередніми даними, окупанти завдали ударів ракетами С-300. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Не ігноруйте сигналів тривоги! Ворог може завдати повторних ударів", - написав Олег Синєгубов.

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 22:30.