Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Виявилося, що відео з токсичною хмарою у соцмережах поширили російські пропагандисти та канали "Z-воєнкорів", на якому зображено "наслідки" обстрілу трубопроводу Тольятті - Одеса.

Однак, за словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, насправді сталася розгерметизація трубопроводу з аміаком у Куп'янському районі через російський обстріл.

Завдяки спрацюванню запобіжних клапанів витоку аміаку уникнуто.

"Станом на 22:29 6 червня загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп'янській громаді немає. Продовжуємо моніторити рівень забруднення, ситуація контрольована", - заявив начальник області.

Росіяни знову атакували Куп'янський район уночі 6 червня, зафіксовано шість прильотів біля насосної станції поблизу Масютівки.

"У Масютівці заміри показали 7 нанограмів на кубометр, при безпечних значеннях до 10 нанограмів. У Куп'янську аміаку в повітрі взагалі немає", - додав Синєгубова.

Що відомо про обстріл аміакопроводу на Харківщині

2 червня голова Херсонської ОВА попередив про ймовірність хімічної атаки з Криму і розказав, як діяти в разі небезпеки.

У понеділок, 5 червня, росіяни вдарили з РСЗВ "Смерч"по Балаклії, що на Харківщині - одна людина загинула, ще 9 зазнали поранень.

5 червня МЗС РФ заявили, що не бачать перспектив продовження "зернової угоди". Заступник міністра зовнішніх справ РФ Сергій Вершинін вкотре наголосив, що вимогою Росії щодо продовження угоди є дозвіл на транзит аміаку.

Унаслідок пошкодження аміакопроводу, яке сталося у Куп'янському районі Харківської області 5 червня, загрози для мешканців немає, як і потреби в евакуації.

6 червня Росія вдруге впродовж доби обстріляла аміакопровід на Харківщині, який вимагає "запустити" в рамках "зернової угоди".