Двічі обстрілявши аміакопровід, РФ почала ширити фейкове відео "отруйної хмари"
Росія після повторного обстрілу аміакопроводу на Харківщині почала ширити фейкове відео з "хімічною хмарою"
Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Виявилося, що відео з токсичною хмарою у соцмережах поширили російські пропагандисти та канали "Z-воєнкорів", на якому зображено "наслідки" обстрілу трубопроводу Тольятті - Одеса.
Однак, за словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, насправді сталася розгерметизація трубопроводу з аміаком у Куп'янському районі через російський обстріл.
Завдяки спрацюванню запобіжних клапанів витоку аміаку уникнуто.
"Станом на 22:29 6 червня загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп'янській громаді немає. Продовжуємо моніторити рівень забруднення, ситуація контрольована", - заявив начальник області.
Росіяни знову атакували Куп'янський район уночі 6 червня, зафіксовано шість прильотів біля насосної станції поблизу Масютівки.
"У Масютівці заміри показали 7 нанограмів на кубометр, при безпечних значеннях до 10 нанограмів. У Куп'янську аміаку в повітрі взагалі немає", - додав Синєгубова.
Що відомо про обстріл аміакопроводу на Харківщині
2 червня голова Херсонської ОВА попередив про ймовірність хімічної атаки з Криму і розказав, як діяти в разі небезпеки.
У понеділок, 5 червня, росіяни вдарили з РСЗВ "Смерч"по Балаклії, що на Харківщині - одна людина загинула, ще 9 зазнали поранень.
5 червня МЗС РФ заявили, що не бачать перспектив продовження "зернової угоди". Заступник міністра зовнішніх справ РФ Сергій Вершинін вкотре наголосив, що вимогою Росії щодо продовження угоди є дозвіл на транзит аміаку.
Унаслідок пошкодження аміакопроводу, яке сталося у Куп'янському районі Харківської області 5 червня, загрози для мешканців немає, як і потреби в евакуації.
6 червня Росія вдруге впродовж доби обстріляла аміакопровід на Харківщині, який вимагає "запустити" в рамках "зернової угоди".
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