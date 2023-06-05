Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На місці події працюють усі профільні служби, в області розгорнули штаб із ліквідації наслідків ситуації.

За інформацією ОВА, станом на 22:29 заміри, проведені в місті Куп'янськ, показували відсутність аміаку в повітрі.

"За попередніми повідомленнями фахівців, які працюють на місці, загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає. У більш наближених до кордону з РФ населених пунктах Кучерівці, Синьківці, Петропавлівці тривають заміри. Продовжуємо контролювати рівень забруднення", - додали в Харківській ОВА, запевнивши, що ситуація контрольована.

Фото: телеграм-канал Олега Синєгубова