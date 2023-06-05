Росіяни вдарили по Балаклії, є загиблий та поранені

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі на місці працюють профільні служби.

"Російські окупанти вдарили по Балаклії. Станом на зараз відомо про одного загиблого чоловіка та 8 поранених. На місцях працюють усі профільні служби", йдеться у повідомленні..