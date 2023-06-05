Росіяни вдарили по Балаклії, є загиблий та поранені
У понеділок, 5 червня, росіяни вдарили по Балаклії, що на Харківщині - одна людина загинула, ще вісім зазнали поранень
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наразі на місці працюють профільні служби.
"Російські окупанти вдарили по Балаклії. Станом на зараз відомо про одного загиблого чоловіка та 8 поранених. На місцях працюють усі профільні служби", йдеться у повідомленні..
- Харківська ОВА розглядає примусову евакуацію мешканців прикордонних населених пунктів області через збільшення кількості ворожих обстрілів.
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