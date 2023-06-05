Синєгубов припустив можливість примусової евакуації жителів прикордоння на Харківщині
Харківська ОВА розглядає примусову евакуацію мешканців прикордонних населених пунктів області через збільшення кількості ворожих обстрілів
Про це в ефірі телемарафону сказав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, останнім часом кількість обстрілів області збільшилася. Тільки за минулу добу ворог обстріляв щонайменше 26 населених пунктів області, внаслідок чого є загиблі й поранен.
Крім цього, на територію області постійно пробують прорватися ворожі ДРГ.
"Ми чітко розуміємо, що безпека людей у нас – на першому місці. Ми зараз приймаємо рішення щодо можливої примусової евакуації дітей і людей дорослого віку із прикордонних населених пунктів, де ми бачимо, що військова обстановка погіршується", – сказав Синєгубов.
- 7 березня уряд схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій.
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