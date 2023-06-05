Про це в ефірі телемарафону сказав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, останнім часом кількість обстрілів області збільшилася. Тільки за минулу добу ворог обстріляв щонайменше 26 населених пунктів області, внаслідок чого є загиблі й поранен.

Крім цього, на територію області постійно пробують прорватися ворожі ДРГ.

"Ми чітко розуміємо, що безпека людей у нас – на першому місці. Ми зараз приймаємо рішення щодо можливої примусової евакуації дітей і людей дорослого віку із прикордонних населених пунктів, де ми бачимо, що військова обстановка погіршується", – сказав Синєгубов.