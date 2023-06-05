Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Синєгубов припустив можливість примусової евакуації жителів прикордоння на Харківщині

Синєгубов припустив можливість примусової евакуації жителів прикордоння на Харківщині

5 червня, 2023 понедiлок
16:48
Війна з Росією евакуація

Харківська ОВА розглядає примусову евакуацію мешканців прикордонних населених пунктів області через збільшення кількості ворожих обстрілів

Про це в ефірі телемарафону сказав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, останнім часом кількість обстрілів області збільшилася. Тільки за минулу добу ворог обстріляв щонайменше 26 населених пунктів області, внаслідок чого є загиблі й поранен.

Крім цього, на територію області постійно пробують прорватися ворожі ДРГ.

"Ми чітко розуміємо, що безпека людей у нас – на першому місці. Ми зараз приймаємо рішення щодо можливої примусової евакуації дітей і людей дорослого віку із прикордонних населених пунктів, де ми бачимо, що військова обстановка погіршується", – сказав Синєгубов.

Новини
Україна
Харківщина
Олег Синєгубов
Читайте також:
4 червня, 2023 неділя
Оголошення про контрнаступ не буде, - Маляр
москва, кремль
Автор Антін Борковський
4 червня, 2023 неділя
Дуже скоро всі люди дізнаються, якою вразливою є Росія, - полковник Грант
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
4 червня, 2023 неділя
Ігнат: Дві ракети влучили в оперативний аеродром біля Кропивницького
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.84
    Купівля 36.84
    Продаж 37.42
  • EUR
    Купівля 39.63
    Продаж 40.49
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
5 червня
17:56
Очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі
Голова МЗС Британії Клеверлі приїхав у Київ і зустрівся із Зеленським
17:54
наручники
Журналіста Vesti.ua затримали за підозрою в розбещенні неповнолітніх хлопців, редакція заявила про його звільнення
17:52
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі
Україна добре підготовлена до контрнаступу, проте ще рано говорити про результати, - генерал Міллі
17:40
Оновлено
Легіон "Свобода Росії"
Легіон "Свобода Росії" пропонує ЧВК Вагнера обміняти кілька полонених росіян на командира 72-ї бригади ЗС РФ, Пригожин відповів
17:33
Ексклюзив
Косово - Сербія
Один із варіантів вирішення конфлікту в Косово - віддати сербські райони Белграду, - експертка-балканістка Гелетій
17:33
Охоронець київської поліклініки
Охоронцю київської поліклініки, який не відчинив укриття, готують підозру за поширення комуністичної символіки
17:25
Ганна Маляр
Маляр розповіла про перебіг наступу ЗСУ та успіх на Бахмутському напрямку
17:15
українці
В Україні постійно проживають 29 млн людей, – Інститут майбутнього
17:09
Ексклюзив
обстріл, ППО
Ворог намагається потужно навантажувати українську ППО, йде гра на виснаження, - військовий експерт Рябих
17:08
Оновлено
Александер де Кроо
Бельгія почала розслідування можливого використання переданої Україні зброї на території РФ, ГУР прокоментувало
16:31
ракета
КМВА назвала кількість ворожих цілей, збитих українською ППО над Києвом у травні
16:10
Ексклюзив
окупанти
Окупанти будуть обороняти Чонгарський півострів до останнього, - політолог Молчанов
16:07
OPINION
Павло Клімкін
Чому Україна - не Ізраїль
16:06
музей "Карпатська хата"
Унаслідок війни РФ в Україні постраждали 1520 об'єктів культурної інфраструктури
16:02
Ексклюзив
окупанти Маріуполь
У Маріуполі окупанти забирають кращих лікарів до військового шпиталю, залишаючи цивільних без меддопомоги, - Андрющенко
15:53
Стіни російської казарми в Маріуполі
Агенти ФСБ на ТОТ намагаються виявляти патріотів України: розмовляють про окупацію, розпитують знайомих
15:36
зерно, зернова угода
У МЗС РФ заявили, що не бачать перспектив продовження "зернової угоди"
15:13
на фото фрагмент авіабомби
Росіяни скинули авіабомби на Торецьк: поранено трьох цивільних і трьох поліцейських
15:08
Зенітна установка, міни та понад 10 тонн боєприпасів: на Харківщині знайшли схрон росіян
15:01
Ексклюзив
евакуація
Потік людей, які евакуюються, збільшився, - очільник Куп'янської РВА
14:50
путін
У РФ по радіо запустили екстрене "звернення" Путіна про напад України та загальну мобілізацію
14:33
Ексклюзив
санкції проти рф
Ізоляція Росії стає ключовою стратегією Заходу щодо Москви, - Клімкін
14:28
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:27
Владислав Трубіцин
ВАКС оголосив в міжнародний розшук підозрюваного в корупції депутата Київради Трубіцина
14:11
міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Німеччина може переглянути позицію щодо постачання винищувачів Україні, - Пісторіус
14:04
OPINION
Володимир В'ятрович
Про "торт" нашої Перемоги
14:04
Штучний інтелект, ШІ
У Єврокомісії просять компанії маркувати весь контент, вироблений штучним інтелектом
14:02
НБУ
НБУ заперечив інформацію щодо збору даних про всі платежі українців
13:42
посівна аграрії
Через замінування та війну аграрії не можуть використати близько 7 млн га землі
13:34
на фото Андрій Смирнов
Ідею створення спецтрибуналу для росіян підтримали 38 країн, - Офіс президента
13:29
Кремль
Атаку дронів на Кремль було здійснено українськими агентами з території РФ, - CNN
13:22
У Херсоні викрили колаборанта, який охороняв російську катівню для учасників руху опору
13:04
Дмитро Лубінець, омбудсман
РФ переводить політв’язнів з Криму в таємний СІЗО у Чонгарі на Херсонщині, – Лубінець
12:52
Георгій Судаков (праворуч) у матчі Шахтар - Лейпциг
Визначилися п'ять представників України у єврокубках у сезоні 2023/24
12:50
Оновлено
обстріл
Ворог атакував з авіації Берислав на Херсонщині: поранено двоє людей, пошкоджені підприємство й близько 20 домівок
12:39
пшениця зерно
Єврокомісія планує продовжити заборону на імпорт агропродукції з України до 15 вересня
12:34
Hubble сфотографував медузоподібну галактику на відстані у понад 700 млн світлових років від Землі
12:33
Олексій Резніков
Резніков сказав, за якої умови Україна готова прийняти Китай як посередника у переговорах із РФ
12:20
Щедрик
"Щедрик" покажуть у Варшаві на благодійному фестивалі Open Air Ukrainian Film
12:18
НМТ
В Україні розпочалася додаткова реєстрація на участь у Національному мультипредметному тесті
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV