Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін із посиланням на дані від партизан.

"За даними Сил спротиву, росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську тимчасово окупованого Криму. Вони завезли на територію заводу "Кримський Титан" вибухівку і мінують територію. Ймовірний вибух спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля", - сказав чиновник.

За його словами, в разі вибуху постраждають жителі Криму і щонайменше семи областей України, а також Туреччина і сама Росія.

"Ми чітко усвідомлюємо загрозу для наших людей, здійснюємо постійний моніторинг ситуації та готові оперативно реагувати на всі загрози, які можуть виникнути. Зберігайте спокій, не піддавайтесь на провокації ворога та слідкуйте за оголошеннями обласної військової адміністрації", – наголосив Прокудін.

Також він пояснив, як поводитись у разі хімічної атаки.

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА