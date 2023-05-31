Росіяни мінують завод "Титан" у Криму, - рух Атеш
Російські окупанти мінують завод "Титан" в Армянську на території тимчасово захопленої АР Крим
Про це заявив військовий партизанський рух Атеш.
"Агент Атеш повідомляє про те, що російські окупанти почали мінувати кримський завод Титан, що знаходиться біля міста Армянськ", - сказано в повідомленні.
Представники руху припускають: "рашисти вважають, що українські сили незабаром будуть на адмінкордоні з Кримом".
"Це робиться для того, щоб зупинити наступ ЗСУ та звинуватити Україну в "екологічному тероризмі". Гарантуємо, що на це ніхто не поведеться", - запевнили партизани.
Представники Атеш додали, що вони продовжують фіксувати дії росіян на окупованих територіях.
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Військовий експерт Петро Черник вважає, що можна провести операцію з деокупації Криму за допомогою лише авіації та далекобійних ракет та перемолоти там всю логістику та інфраструктуру.
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