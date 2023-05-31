Росіяни мінують завод "Титан" у Криму, - рух Атеш

Про це заявив військовий партизанський рух Атеш.

"Агент Атеш повідомляє про те, що російські окупанти почали мінувати кримський завод Титан, що знаходиться біля міста Армянськ", - сказано в повідомленні.

Представники руху припускають: "рашисти вважають, що українські сили незабаром будуть на адмінкордоні з Кримом".

"Це робиться для того, щоб зупинити наступ ЗСУ та звинуватити Україну в "екологічному тероризмі". Гарантуємо, що на це ніхто не поведеться", - запевнили партизани.

Представники Атеш додали, що вони продовжують фіксувати дії росіян на окупованих територіях.