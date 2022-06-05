ЗСУ збили російський літак Су-25 на Запоріжжі

Цю інформацію підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Сьогодні ми з Президентом Володимиром Зеленським, командою Офісу та нашими армійцями знаходимось у Запорізькій області. Відвідали передові позиції наших воїнів, подякували їм за сміливість та захист незалежності України. Також ми поспілкувалися з маріупольцями, які були евакуйовані з міста. Щойно дізналися, що хлопці збили російський літак поблизу міста Оріхів. Класна робота наших ЗСУ", - написав Єрмак.

Раніше відео, яке засвідчувало падіння літака опублікував український військовослужбовець Євген Карась.

5 червня ЗСУ збили на Донеччині російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb