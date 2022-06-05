ЗСУ збили російський літак Су-25 на Запоріжжі
Над містом Оріхове Запорізької області українські захисники в неділю, 5 червня, збили російський літак Су-25
Цю інформацію підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Сьогодні ми з Президентом Володимиром Зеленським, командою Офісу та нашими армійцями знаходимось у Запорізькій області. Відвідали передові позиції наших воїнів, подякували їм за сміливість та захист незалежності України. Також ми поспілкувалися з маріупольцями, які були евакуйовані з міста. Щойно дізналися, що хлопці збили російський літак поблизу міста Оріхів. Класна робота наших ЗСУ", - написав Єрмак.
Раніше відео, яке засвідчувало падіння літака опублікував український військовослужбовець Євген Карась.
- 5 червня ЗСУ збили на Донеччині російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".
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