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ЗСУ збили російський літак Су-25 на Запоріжжі

5 червня, 2022 неділя
23:00
війна з Росією На фото зафіксовано падіння російського літака

Над містом Оріхове Запорізької області українські захисники в неділю, 5 червня, збили російський літак Су-25

Цю інформацію підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Сьогодні ми з Президентом Володимиром Зеленським, командою Офісу та нашими армійцями знаходимось у Запорізькій області. Відвідали передові позиції наших воїнів, подякували їм за сміливість та захист незалежності України. Також ми поспілкувалися з маріупольцями, які були евакуйовані з міста. Щойно дізналися, що хлопці збили російський літак поблизу міста Оріхів. Класна робота наших ЗСУ", - написав Єрмак.

Раніше відео, яке засвідчувало падіння літака опублікував український військовослужбовець Євген Карась.

  • 5 червня ЗСУ збили на Донеччині російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор". 

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