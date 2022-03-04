ЗСУ знищили російський СУ-25 разом з пілотом, - Залужний
Українське військо збило російський літак СУ-25
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.
"Наші військові тримають небо над Україною. Знищено черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом", - написав він.
Залужний додав, що від початку відкритої війни збито 34 літака і 37 гелікоптерів РФ.
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