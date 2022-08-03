ЗСУ знищили 2 склади та базу окупантів у Чорнобаївці
На Херсонщині українські сили за день, 2 серпня, знищили 2 склади та базу російських окупантів
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Продовжуємо рубрику під назвою — знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано 2 склади БК і 1 базу русні", - написав Братчук.
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