Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Були знищені склади у Херсонській і Миколаївській областях.

"За Вінницю! Нова Каховка - мінус база. Снігурівський район, Миколаївщина - мінус БК. Баштанський район, Миколаївщина - мінус БК. Раденськ, Херсонщина - мінус БК.", - написав Братчук.

Пізніше з'явилась інформація про знищені склади у Новій Маячці, Снігурівці та Чорнобаївці.

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