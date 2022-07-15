ЗСУ знищили базу росіян у Новій Каховці та ще 6 складів на окупованих територіях, - Одеська ОВА
За день, 14 липня, українські захисники знищили базу у Новій Каховці та ще 6 складів РФ на окупованих територіях
Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Були знищені склади у Херсонській і Миколаївській областях.
"За Вінницю! Нова Каховка - мінус база. Снігурівський район, Миколаївщина - мінус БК. Баштанський район, Миколаївщина - мінус БК. Раденськ, Херсонщина - мінус БК.", - написав Братчук.
Пізніше з'явилась інформація про знищені склади у Новій Маячці, Снігурівці та Чорнобаївці.
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