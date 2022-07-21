ЗСУ знищили базу росіян у Скадовську та склади в Чорнобаївці і Донецьку
За день, 21 липня, українські захисники знищили базу окупантів у Скадовську та 4 склади росіян
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"За сьогодні демілітаризація пройшла в наступних локаціях: Бериславський район, Херсонщина - мінус БК. Ясинувата, Донеччина - мінус БК. Скадовськ, Херсонщина - мінус база окупантів. Чорнобаївка (район), Херсонщина - мінус БК. Донецьк - мінус БК.", - написав Братчук.
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