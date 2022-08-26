Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Продовжуємо рубрику під назвою — знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано 2 склади БК, 1 базу і 2 командних пункти русні", - написав Братчук.

У Новій Каховці був знищений склад, у Каховському районі командний пункт. В Бердянському районі Запорізької області демілітаризовані база і склад рашистів.

Командний пункт РФ також був знищений у Бериславському районі Херсонщини.

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