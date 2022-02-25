ЗСУ знищили колону з 22 російських танків при захисті Маріуполя, - мер

Про це повідомляє Укрінформ.



"Маріуполь сьогодні надійно захищений, збройні сили та Нацгвардія приведені у повну бойову готовність. Дали бій танковій дивізії, знищено 22 танки. Так само в західному напрямку рухалася танкова артилерія у бік Маріуполя, байрактари були підняті по бойовій тривозі, і ворожу техніку також було знищено" , - сказав Бойченко.



Він зазначив, що місто зайняло і тримає кругову оборону.



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