ЗСУ знищили російську базу біля Мелітополя і штаб окупантів на Луганщині

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Склади з боєкомплектами були демілітаризовані на окупованих територіях у Каховському, Скадовському, Василівському і Сватівському районах.

На Херсонщині і неподалік Мелітополя ЗСУ також знищили бази окупантів. Штаб росіян був ліквідований у Кадіївці, Луганська область.

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