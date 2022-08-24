Про це інформує радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Нова Каховка — ЗСУ знову влучили в міст біля ГЕС. Знову чітко в ціль!" - йдеться у дописі.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначає, що міст через Каховську ГЕС є досить складною спорудою, проте артилеристи ЗСУ намагаються філігранно обстрілювати міст, аби окупанти не могли використати його у своїх цілях.

Нагадаємо, за даними ОК "Південь" від 23 серпня ЗСУ обстріляли Антонівський міст та підтвердили суттєві пошкодження Каховського. Українські військові також знищили 17 одиниць особового складу ЗС РФ, зенітно-ракетний комплекс "Бук", буксирований мінометний комплекс "Сані" та склад боєприпасів ворога

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