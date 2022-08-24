ЗСУ знову вдарили по Каховському мосту, - Хлань
Артилеристи Збройних сил України знову влучили по мосту через Каховську ГЕС, який окупанти використовують для переправлення техніки
Про це інформує радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
"Нова Каховка — ЗСУ знову влучили в міст біля ГЕС. Знову чітко в ціль!" - йдеться у дописі.
Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначає, що міст через Каховську ГЕС є досить складною спорудою, проте артилеристи ЗСУ намагаються філігранно обстрілювати міст, аби окупанти не могли використати його у своїх цілях.
- Нагадаємо, за даними ОК "Південь" від 23 серпня ЗСУ обстріляли Антонівський міст та підтвердили суттєві пошкодження Каховського. Українські військові також знищили 17 одиниць особового складу ЗС РФ, зенітно-ракетний комплекс "Бук", буксирований мінометний комплекс "Сані" та склад боєприпасів ворога
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.34
-
EUR
Купівля 39.38Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе