ЗСУ звільнили Тростянець на Сумщині, - бригада "Холодний Яр"

Про це повідомила пресслужба 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" у Facebook.



"Сьогодні силами 93 бригади, за допомогою тероборони і місцевих партизанів, місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.



Там додали, що з міста вдалось вигнати еліту російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію.



"Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець. Зазнавши низки невдач, російська армія втікала з Тростянця, лишаючи озброєння, техніку та боєприпаси, які 93 бригада використає для звільнення інших українських міст від окупації", - заявили у бригаді.

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