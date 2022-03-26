ЗСУ звільнили Тростянець на Сумщині, - бригада "Холодний Яр"
Збройні сили України звільнили місто Тростянець Сумської області від російської окупації
Про це повідомила пресслужба 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" у Facebook.
"Сьогодні силами 93 бригади, за допомогою тероборони і місцевих партизанів, місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що з міста вдалось вигнати еліту російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію.
"Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець. Зазнавши низки невдач, російська армія втікала з Тростянця, лишаючи озброєння, техніку та боєприпаси, які 93 бригада використає для звільнення інших українських міст від окупації", - заявили у бригаді.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.19Продаж 33.26
- Актуальне
- Важливе