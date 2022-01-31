Зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться в Берліні 10 лютого
Постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр повідомив, що наступна зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться в Берліні 10 лютого
Про це він заявив на брифінгу.
"Як ви знаєте, Франція і Німеччина активно займаються цим питанням (врегулюванням ситуації навколо України, - ред.), радники з національної безпеки зустрілися в "нормандському форматі" кілька днів тому. 10 лютого буде ще один раунд у Берліні", - зауважив він.
Де Рів'єр зауважив, що Франція буде робити все можливе, щоб сприяти ескалації ситуації навколо України.
- У середу, 26 січня, голова Офісу президента Андрій Єрмак після зустрічі радників "нормандської четвірки" заявив, що сторонам вперше з 2019 року вдалося узгодити спільне комюніке.
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