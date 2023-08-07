Після зустрічі у Саудівській Аравії війна не закінчиться. А от латентних союзників у Росії може стати менше. Перетягування країн Глобального Півдня під формулювання, що мир можливий лише за умови територіальної цілісності України – це шлях того, щоби крок за кроком витискати ці країни із ланцюжків обходу антиросійських санкцій та закупівель російських енергоносіїв, завдяки яким Росія має гроші на війну.

Успіх зустрічі – участь Китаю, який раніше, навряд би погодився на подібні переговори, якби там не було представників Росії. Як і участь Індії, через яку, і відбувається значна частина аморальної торгівлі російською нафтою.

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Але тепер кожна така зустріч – це затягування в зону конкретної відповідальності конкретних країн, які взявши на себе зобовʼязання будуть зацікавлені у мирі в України. Знову таки, звісно, на засадах територіальної цілісності України.

І стратегічно це має поступово підтягувати країни Півдня до позиції, близької до розуміння миру, яку висловлюють Захід та Україна.

Це перша, так би мовити, "нелінійна" зустріч щодо війни в Україні, коли перемовники представляють бачення не протилежні, а дуже розмаїті – як розмаїтими є 40 країн-учасників, які беруть у ній участь. І це добре. Бо дозволяє залучати до українського бачення миру більше країн. Без участі Росії.

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Про автора. Сергій Таран, політолог

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