Зустріч у Саудівській Аравії: без Росії
Стратегічно такі зустрічі мають поступово підтягувати країни Півдня до позиції, близької до розуміння миру, яку висловлюють Захід та Україна
Після зустрічі у Саудівській Аравії війна не закінчиться. А от латентних союзників у Росії може стати менше. Перетягування країн Глобального Півдня під формулювання, що мир можливий лише за умови територіальної цілісності України – це шлях того, щоби крок за кроком витискати ці країни із ланцюжків обходу антиросійських санкцій та закупівель російських енергоносіїв, завдяки яким Росія має гроші на війну.
Успіх зустрічі – участь Китаю, який раніше, навряд би погодився на подібні переговори, якби там не було представників Росії. Як і участь Індії, через яку, і відбувається значна частина аморальної торгівлі російською нафтою.
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Але тепер кожна така зустріч – це затягування в зону конкретної відповідальності конкретних країн, які взявши на себе зобовʼязання будуть зацікавлені у мирі в України. Знову таки, звісно, на засадах територіальної цілісності України.
І стратегічно це має поступово підтягувати країни Півдня до позиції, близької до розуміння миру, яку висловлюють Захід та Україна.
Це перша, так би мовити, "нелінійна" зустріч щодо війни в Україні, коли перемовники представляють бачення не протилежні, а дуже розмаїті – як розмаїтими є 40 країн-учасників, які беруть у ній участь. І це добре. Бо дозволяє залучати до українського бачення миру більше країн. Без участі Росії.
Про автора. Сергій Таран, політолог
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