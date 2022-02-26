Звернення мера Чернігова: готуйте коктейлі Молотова, приходьте й отримуйте зброю

Про це із посиланням на фейсбук мера передає Еспресо.TV.



"Шановні чернігівці. Нам треба готуватися до вуличних боїв", - наголосив насамперед Атрошенко.



"Хто знає і розуміє про що мова, приготувати запалювальні суміші", - продовжив він.



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Також Владислав Атрошенко закликав чернігівців вступати до лав Територіальної оборони, де вони будуть забезпечені зброєю.



"Друге-небайдужі чернігівці, пацани, я вас прошу прибути на Верені 2, звернутися до командира з проханням отримати зброю і захищати місто зі зброєю в руках", - нагололсив мер.







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