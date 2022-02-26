Звернення мера Чернігова: готуйте коктейлі Молотова, приходьте й отримуйте зброю
Ранком суботи 26 лютого 2022 року міський голова Чернігова, що лишається під контролем української влади, виступив з терміновим відеозверненням
Про це із посиланням на фейсбук мера передає Еспресо.TV.
"Шановні чернігівці. Нам треба готуватися до вуличних боїв", - наголосив насамперед Атрошенко.
"Хто знає і розуміє про що мова, приготувати запалювальні суміші", - продовжив він.
Читайте також: Віталій Портников: Це зіткнення цивілізацій
Також Владислав Атрошенко закликав чернігівців вступати до лав Територіальної оборони, де вони будуть забезпечені зброєю.
"Друге-небайдужі чернігівці, пацани, я вас прошу прибути на Верені 2, звернутися до командира з проханням отримати зброю і захищати місто зі зброєю в руках", - нагололсив мер.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе