Звільнення працівників в Івано-Франківську через відмову від вакцинації порушує конституційні права, - Денісова
Звільнення працівників виконавчого комітету міськради Івано-Франківська за відмову від вакцинації від COVID буде порушенням прав людини
Про це повідомила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова у Telegram.
Відповідну заяву Денісова зробила після повідомлення мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа в Facebook про те, що працівники виконавчого комітету міськради повинні бути 100% вакциновані. А в разі відмови від щеплення, за його словами, їх можуть звільнити.
У зв'язку з цим Денісова зазначає, що ст. 43 Конституції гарантує право кожного на працю і захист від незаконного звільнення.
"Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України № 3018 "Про затвердження дорожньої карти щодо впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 24 грудня 2020 року, вакцинацію від коронавірусу визначено як добровільну для всіх груп населення та професійних груп. А Кодексом законів про працю України заборонена будь-яка дискримінація у сфері праці; пряме або непряме обмеження прав працівників, у тому числі за станом здоров'я, не допускається", - додала вона.
При цьому омбудсмен звернула увагу на те, що у своїй резолюції ПАРЄ закликає і рекомендує інформувати громадян про те, що вакцинація не є обов'язковою, і ніхто не може піддаватися політичному, соціальному чи іншому тиску для її проходження.
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