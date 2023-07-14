Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

"Звільнення Попова через питання втрат росіян і повідомлення про скарги на відсутність ротації сил ще більше підтверджують оцінку ISW про те, що російська оборона в Україні, ймовірно, крихка", - ідеться у звіті.

Раніше ISW зазначало, що російській армії не вистачає резервів для ротації фронтових підрозділів. Так, на думку аналітиків, без оперативних резервів росіянам доведеться відступити на підготовлені оборонні позиції в разі українського контрнаступу. Скарги ж Попова вказують на те, що ворожі війська потребують ротації та підкріплення своєї теперішньої оборони в західній частині Запорізької області.

"Відсутність у Росії резервів, ймовірно, не дала Герасимову можливості серйозно розглянути апеляцію Попова, а його звільнення ще більше продемонструвало, що російські сили не можуть проводити ротацію сил", - пишуть у звіті.

Аналітики стверджують, що через це російським силам доведеться покладатися на наявні сили у разі будь-якого українського прориву.

"Скарги Попова на низьку контрбатарейну здатність російських військ і значні втрати росіян від вогню української артилерії, ймовірно, є результатом того, що ISW оцінює як спроби України звести нанівець російські сили, які обороняються на півдні України", - підсумували у звіті.