Звільнення російського командира 58 армії Попова підтверджує слабку оборону окупантів на Запорізькому напрямку, - ISW
Звільнення російського командира 58 армії Івана Попова через доповідь про проблеми росіян на фронті вказують на те, що оборона РФ в Україні, імовірно, крихка
Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).
"Звільнення Попова через питання втрат росіян і повідомлення про скарги на відсутність ротації сил ще більше підтверджують оцінку ISW про те, що російська оборона в Україні, ймовірно, крихка", - ідеться у звіті.
Раніше ISW зазначало, що російській армії не вистачає резервів для ротації фронтових підрозділів. Так, на думку аналітиків, без оперативних резервів росіянам доведеться відступити на підготовлені оборонні позиції в разі українського контрнаступу. Скарги ж Попова вказують на те, що ворожі війська потребують ротації та підкріплення своєї теперішньої оборони в західній частині Запорізької області.
"Відсутність у Росії резервів, ймовірно, не дала Герасимову можливості серйозно розглянути апеляцію Попова, а його звільнення ще більше продемонструвало, що російські сили не можуть проводити ротацію сил", - пишуть у звіті.
Аналітики стверджують, що через це російським силам доведеться покладатися на наявні сили у разі будь-якого українського прориву.
"Скарги Попова на низьку контрбатарейну здатність російських військ і значні втрати росіян від вогню української артилерії, ймовірно, є результатом того, що ISW оцінює як спроби України звести нанівець російські сили, які обороняються на півдні України", - підсумували у звіті.
- 12 липня стало відомо, що в РФ відсторонили командира 58 армії Івана Попова, який воює на Запорізькому напрямку - сам він стверджує, що це через доповідь про реальні проблеми Росії на фронті.
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