Звільнення від сплати ЄСВ та відтермінування впровадження РРО: уряд підготував пакет рішень для підтримки бізнесу під час війни

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у зверненні, передає Еспресо.TV.



"Перше, ми звільнимо від сплати ЄСВ фізичних осіб-підприємців першої та другої групи на час воєнного стану та протягом року після його завершення", - сказав він.



Другий пункт - звільнення підприємств та ФОП третьої групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав ЗСУ, інших збройних формувань (в т. ч. територіальної оборони).



Шмигаль додав, що цей збір буде сплачено за рахунок держави.



"Третє, відтерміновуємо сплату податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити. Четверте, буде відтерміновано впровадження РРО для всіх фізичних осіб-підприємців", - сказав прем'єр.



Останній пункт, за словами прем'єра - уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду у всіх питаннях, крім регулювання цін та контролю за ціноутворенням.



"Також вже встановлено мораторій на проведення перевірок всіх видів для бізнесу", - зазначив він.



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