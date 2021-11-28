Звільнили працівників УДО, які не збили дрон для зйомки дня народження Єрмака, - журналіст Ткач

Вони перебували там з нагоди дня народження останнього, йдеться у подкасті видання.



"Я думаю, що ця історія (таємних польотів у Гуту - ред.) матиме продовження. Я знаю, що зараз в Управлінні державної охорони триває розслідування: вони шукають мої джерела. Вони вважають, що у мене ціла мережа джерел. І зараз відбуваються розслідування й перевірки. Я знаю, що звільнили співробітників УДО, які не збили наш дрон, коли ми взлітали над "Синьогорою", над цією державною дачею - про що президент казав, що ми порушили закон. Вони мали його збити, але не ввімкнули якісь радари, не помітили й не збили", - розповів Ткач.



За його словами, дрону достатньо було злетіти і показати майданчик, на який сіли гвинтокрили ДСНС. Співробітники УДО одразу підійшли і заборонили знімати, але дрон встиг злетіти. Ткач також має інформацію, що в МВС тепер думають, як далі реагувати на даний випадок.



Офіс президента нібито писав запит, щоб надали гвинтокрил, хоча Володимир Зеленський сказав на пресмарафоні, що йому запропонували скористатися авіацією ДСНС ті, хто летів із президентом у Гуту, що може вказувати на те, що гвинтокрили використали за порадою міністра Дениса Монастирського.



За словами Ткача, про плани святкувати день народження Єрмака у Гуті знали чимало людей, проте про подробиці святкування розповідали одиниці, а сам захід був законспірований.



За даними Ткача, гостей у резиденції було небагато. Відомо, що партнер Ігоря Коломойського Тимур Міндіч із родиною прилетів у п'ятницю, за два дні до дня народження Андрія Єрмака. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов також був із родиною. Був там і заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Сам президент також був із родиною.



Журналіст наголосив, що використання відомчих гвинтокрилів у приватних цілях, а не з державною метою викликає запитання.

Нагадаємо, 1 грудня у Києві має відбутися акція з вимогою відставки Єрмака.

Зеленський наперед назвав її спробою "держперевороту".