"Звільняти Новоросію": російське видання заявило, що в РФ і ОРДЛО активно вербують найманців для війни проти України

Про це пише Meduza.



За словами вербувальника, найманців з бойовим досвідом, бойовиків "Союзу добровольців Донбасу" та вихідців з армії, спецслужб та спецпідрозділів МВС Росії, набирають не тільки в Росії, а також і в "ЛДНР".



Вербувальник зазначив, що "історія почала збиратися" ще три місяці тому, але більшості опитаних найманців пропонували воювати на Донбасі протягом останнії кількох тижнів, а жителям ОРДЛО - приблизно місяць тому.



Вербувальники використовували не тільки "набір по знайомих", але й сайт оголошень Avito.ru. Здебільшого людей шукають у розділі "охорона та безпека", обіцяють високу зарплату й вимагають мати "можливість виїзних відряджень".



Найманця ПВК Вагнера, який отримав пропозицію їхати в Україну восени, вона насторожила. За словами вербувальника, тренувальною базою є центр Міноборони РФ у Веселому під Ростовом-на-Дону, а платять 240 тис. рублів на місяць. Чоловік відмовився й зауважив, що стількох найманців на "український напрямок" не набирали кілька років.



Вербувальники називають себе звʼязковими з Міноборони Росії, але не можуть назвати конкретних осіб, розповісти про умови контракту, а обіцяна зарплата дуже різна.



"Прозвучала чудова фраза: все спорядження шукаєте на місці. Хто в темі розуміє, що на цьому моменті вже можна починати приколюватися і сміятися", - розповів найманець.



За словами іншого опитаного, платити обіцяли 160 тис. рублів на місці базування та 300 тис. рублів на фронті.



"Це брехня, просто брехня. Дурнів шукають. Головна вимога - щоб ти приїхав і заткнув собою дірку у корпусі", - сказав він.



Видання повідомляє, що багато людей відмовилися їхати на Донбас і сумніваються, що найманці братимуть участь у масштабних боях. За їхніми словами, люди охоронятимуть об'єкти в ОРДЛО чи боротися з місцевим бандитизмом, але реальної мети поїздки в України вербувальники не пояснили.



"Сказали: йти звільняти Новоросію. Я на це посміхнувся й такий: ти й**нувся?", - розповів один з чоловіків.



Опитані повідомили, що "ЛДНР" сформували "бригади Дирлевангера" (спецкоманда СС, яка під час Другої світової війни масово вбивала мирне населення - ред.). Вони додали що групування складаються з ексвʼязнів-кримінальників у віці за 45 років і базуються в Донецьку й Луганську. Їхнім учасникам теж не повідомили жодних завдань.



Опитані заявили, що не вірять, що РФ почне повномасштабну війну проти України, адже рівень підготовки найманців низький.



"Туди просто не хочуть їхати, бо там (українська - ред.) регулярна армія. Проти неї дуже складно воювати. Якщо є регулярна армія, то втрати будуть великими", - заявив учасник "ПВК Вагнера".



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