Звільнятимуть Крим і Донбас. Центри адмінпослуг приймають заявки до "Гвардії наступу"
З початком набору до нових добровольчих штурмових бригад, що звільнятимуть окуповані території, подано понад півтисячі заяв на проходження служби
Про це 4 лютого 2023 року поінформував офіційний ТГ-канал "Гвардії наступу".
"У ЦНАПи всього надійшло 3086 звернень. Було подано 527 заявок", - зазначається у повідомленні.
Із них 291 - у Нацполіцію (бригада "Лють"), 122 - у Державну прикордонну службу (бригада "Сталевий кордон") та 114 у бригади Національної гвардії.
Консультації для бажаючих приєднатися проводяться та заявки від них приймаються або на сайті storm.mvs.gov.ua, або за допомогою гарячої лінії 0 - 800 - 10 - 00 - 20.
Довідка
МВС розпочинає формування штурмових бригад Нацгвардії, Нацполіції та ДПСУ.
Проєкт називається "Гвардія наступу".
Це бригади з добровольців, які братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму.
Бригади Національної гвардії України:
- "Буревій".
- "Червона калина".
- "Кара-Даг".
- "Рубіж".
- "Спартан".
- "Азов".
Бригада Національної поліції України:
- "Лють".
Бригада Державної прикордонної служби України:
- "Сталевий кордон".
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