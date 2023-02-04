Про це 4 лютого 2023 року поінформував офіційний ТГ-канал "Гвардії наступу".

"У ЦНАПи всього надійшло 3086 звернень. Було подано 527 заявок", - зазначається у повідомленні.

Із них 291 - у Нацполіцію (бригада "Лють"), 122 - у Державну прикордонну службу (бригада "Сталевий кордон") та 114 у бригади Національної гвардії.

Консультації для бажаючих приєднатися проводяться та заявки від них приймаються або на сайті storm.mvs.gov.ua, або за допомогою гарячої лінії 0 - 800 - 10 - 00 - 20.

Довідка

МВС розпочинає формування штурмових бригад Нацгвардії, Нацполіції та ДПСУ.

Проєкт називається "Гвардія наступу".

Це бригади з добровольців, які братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму.

Бригади Національної гвардії України:

- "Буревій".

- "Червона калина".

- "Кара-Даг".

- "Рубіж".

- "Спартан".

- "Азов".

Бригада Національної поліції України:

- "Лють".

Бригада Державної прикордонної служби України:

- "Сталевий кордон".

