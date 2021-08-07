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З'явилися перші подробиці про перемитників з "кукурудзника"

7 серпня, 2021 субота
17:20
Кримінал

Є відомості про місце примусової посадки літака контрабандистів Ан-2, виявленого прикордонниками 7 серпня 2021 року, та їхнє місце проживання

Про це із посиланням на франківськй портал Курс передає Еспресо.TV.

Літак було приземлено на аеродром в селі Черганівка, що поблизу міста Косів Івано-Франківської області.

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"Як відомо з джерел у поліції, на борту літака перебували мешканці Коломийщини", - зазначає видання.


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