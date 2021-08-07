З'явилися перші подробиці про перемитників з "кукурудзника"

Про це із посиланням на франківськй портал Курс передає Еспресо.TV.



Літак було приземлено на аеродром в селі Черганівка, що поблизу міста Косів Івано-Франківської області.



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"Як відомо з джерел у поліції, на борту літака перебували мешканці Коломийщини", - зазначає видання.





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