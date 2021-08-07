З'явилися перші подробиці про перемитників з "кукурудзника"
Є відомості про місце примусової посадки літака контрабандистів Ан-2, виявленого прикордонниками 7 серпня 2021 року, та їхнє місце проживання
Про це із посиланням на франківськй портал Курс передає Еспресо.TV.
Літак було приземлено на аеродром в селі Черганівка, що поблизу міста Косів Івано-Франківської області.
Читайте також: У небі над Карпатами український винищувач перехопив "кукурудзник" контрабандистів
"Як відомо з джерел у поліції, на борту літака перебували мешканці Коломийщини", - зазначає видання.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.75
Купівля 26.75Продаж 27
-
EUR
Купівля 31.49Продаж 31.93
- Актуальне
- Важливе