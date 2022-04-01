1 квітня вдалося евакуювати 6 266 людей, - Верещук

Про це повідомила міністр реінтеграції Ірина Верещук.

"По гуманітарних коридорах з Бердянська і Мелітополя на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1 431 людина. З них 771 людина з Маріуполя та 670 мешканців міст Запорізької області: Бердянська, Мелітополя, Пологів, Оріхова та Василівки. У Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1 735 людей з міст Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна та Попасна", - написала Верещук.

Також вона зазначила, що 42 автобуси з міста Бердянськ з маріупольцями та 12 з Мелітополя з місцевими мешканцями вже пройшли Василівку. Це понад 2500 людей. За автобусами рухається понад 300 приватних автомобілів. Всі вони зараз прямують до міста Запоріжжя

"Із міста Запоріжжя до міста Бердянськ сьогодні доїхали 10 автобусів, які довезли 80 тонн гуманітарної допомоги. Завтра зранку вони продовжать евакуацію маріупольців", - додала Верещук.

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