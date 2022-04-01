Щонайменше $10 млрд: міськрада Маріуполя попередньо оцінила мінімальну вартість відновлення міста
Не менше $10 млрд знадобиться для відновлення інфраструктури Маріуполя
Про це повідомила міська рада у Telegram.
Це попередня мінімальна оцінка, яка буде уточнена в процесі фіксації руйнувань, завданих агресією РФ
Для цього міськрада створила спеціальну депутатську комісію.
"Кожен злочин, кожне вбивство та руйнування, завдане агресором має бути зафіксовано та передано до міжнародного суду. Військові злочинці мають понести покарання. Зараз ми працюємо в тісній взаємодії з урядом та Донецькою військово-цивільною адміністрацією аби після війни домогтися від росії не тільки репарацій на повну відбудову нашого улюбленого Маріуполя, але й великих виплат всім маріупольцям за завдані страждання та шкоду", – зазначив мер Бойченко.
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