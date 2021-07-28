1 серпня запрацює пішохідний КПП на українсько-словацькому кордоні
На кордоні України та Словаччини з 1 серпня запрацює пішохідний пункт пропуску "Малі Селменці - Вельке Слеменце"
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
"Згідно з інформацією, що надійшла від прикордонної поліції Словаччини, з 1 серпня скасовуються обмеження, що стосуються роботи пунктів пропуску", - йдеться в повідомленні.
Зміни стосуються пункту "Малі Селменці-Вельке Слеменце", де з 1 серпня здійснюватиметься пропуск щодня з 9:00 до 21:00 (за Києвом)
"Від цієї дати на українсько-словацькому кордоні працюватимуть усі пункти пропуску", - заявили прикордонники.
Пункт пропуску не працював з листопада.
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