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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією 100 млрд євро, які Шольц виділив на німецьку армію, змінять баланс сил у Європі капітально, – російський соціолог з Німеччини
Ексклюзив

100 млрд євро, які Шольц виділив на німецьку армію, змінять баланс сил у Європі капітально, – російський соціолог з Німеччини

6 квітня, 2022 середа
17:55
війна з Росією Олаф Шольц

Ігор Ейдман зауважив, що риторика Шольца стосовно Росії змінилась після 24 лютого

Про це він сказав в етері Espreso TV.

Ейдман зауважив: "Переворот в Німеччині уже відбувся 24 лютого. Тими днями Шольц виступав в Бундестазі — це був революційний виступ, він змінив усі наративи – Шольц вперше сказав, що Німеччина більше не вважає Росію жертвою і ми будемо їй протистояти. Відтак він виділив 100 млрд євро на німецьку армію. Це фундаментальний крок, який змінить баланс сил в Європі капітально".

Також соціолог наголосив: "За кілька років це перетворить німецьку армію на першу в Європі, і другу або третю у світі".

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