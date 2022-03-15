10683 шлюби та 10767 немовлят. Мінюст розповів про приємну "воєнну" статистику

Про це повідомляє Міністерство юстиції на своїй сторінці у Фейсбук, інформує Еспресо.TV

"В країні триває війна, але життя не зупиняється. Діти народжуються, а українці пов'язують себе шлюбними обітницями. Все це потребує відповідного оформлення", - йдеться у повідомленні.

Урядовці уточнюють, що від початку війни в Україні було зареєстровано 10 683 шлюби та народження 10 767 немовлят.

"Наші працівники продовжують працювати для вас навіть в умовах війни! Сила – в кожному з нас!", - додають у Мінюсті

Нагадаємо, 7 березня уряд дозволив укладати шлюби з військовослужбовцями за їх відсутності. В такому разі він подає заяву своєму керівнику, а той вже засвідчує її дійсність для реєстрації.

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