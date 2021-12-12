11 грудня на фронті: з російського боку - три обстріли, з українського - поранений
Упродовж минулої доби, 11 грудня 2021 року, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню на Донбасі
Про це йдеться у ранковому фронтовому зведенні за неділю, 12 грудня 2021 року, передає Еспресо.TV.
Росіяни, як зазначає пресслужба Операції Об'єднаних сил, обстрілювали українські позиції поблизу:
Піщаного - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї,
Кам'янки - зі стрілецької зброї,
Катеринівки - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
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"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний", - наголошується у повідомленні.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли
За офіційними даними, станом на 7 годину ранку 12 грудня з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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