11 грудня на фронті: з російського боку - три обстріли, з українського - поранений

Про це йдеться у ранковому фронтовому зведенні за неділю, 12 грудня 2021 року, передає Еспресо.TV.



Росіяни, як зазначає пресслужба Операції Об'єднаних сил, обстрілювали українські позиції поблизу:



Піщаного - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї,



Кам'янки - зі стрілецької зброї,



Катеринівки - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.



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"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний", - наголошується у повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли

За офіційними даними, станом на 7 годину ранку 12 грудня з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.





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