"На Донбасі ми будуємо російську національну державу", - Пушилін
Ватажок терористичного угрупування "ДНР" Денис Пушилін заявив про відмову від курсу на федералізацію в складі України. За його словами, очолювана ним "держава" насправді має бути "російською національною"
Про це він заявив у Московському будинку національностей, передає DonPress.
"У Донбасі ми будуємо російську національну державу, і для цього доведеться змінювати Конституцію", - зазначив Пушилін.
Читайте також: "Усі ключові рішення без "Єдиної Росії" не проходили. І без її керівництва", - Пушилін про "громадянську війну" на Донбасі
Також він пояснив, чому "ДНР" та "ЛНР" не можуть зараз об'єднатися.
"Одна з причин, чому "ЛДНР" не може поки що об'єднатися, це "Мінські угоди" та склад тих, хто підписався. Це дасть Україні привід їх переписати", - сказав Денис Пушилін.
Але "якщо буде потрібно", продовжив ватажок терористів, "ми пропрацюємо питання з об'єднанням".
Читайте також: В ОРДО обурені відпочинком доньки Пушиліна в Дубаї "за рахунок вкрадених з бюджету "ДНР" грошей"
- Нагадаємо, учора, 4 грудня 2021 року, на ХХ з'їзді керівної в РФ партії Володимира Путіна "Єдина Росії" до її складу було офіційно прийнято ватажків терористів ОРДЛО Деніса Пушиліна та Леоніда Пасічника.
- Партквитки їм вручав російський експрезидент Дмитро Медведєв.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.45
-
EUR
Купівля 30.63Продаж 31.07
- Актуальне
- Важливе