Медведєв вручив ватажкам бойовиків Пушиліну та Пасічнику партквитки "Єдиної Росії"
Ватажкам бойовиків ОРДЛО Денису Пушиліну та Леоніду Пасічнику вручили партквитки панівної у РФ партії "Єдина Росія"
Про це повідомляє офіційний сайт "Єдиної Росії".
Партійні квитки ватажкам "ДНР" та "ЛНР" Денису Пушиліну та Леоніду Пасічнику вручив особисто голова партії "Єдина Росія" Дмитро Медведєв.
Разом із терористами партквитки отримали керівники російських регіонів та деякі депутати Держдуми.
Урочиста церемонія відбулася перед відкриттям третього етапу з'їзду "Єдиної Росії", на якому будуть переобрані керівні органи партії.
- Нагадаємо, 15 липня Денис Пушилін заявив про бажання вступити до партії російського президента Володимира Путіна "Єдина Росія".
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