В ОРДО обурені відпочинком доньки Пушиліна в Дубаї "за рахунок вкрадених з бюджету "ДНР" грошей"
Відпочинок ватажка російської терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна обернувся скандалом
В телеграм-каналах, які працюють у тимчасово окупованому росіянами українському місті Донецьк скаржаться на те, що поки жителі "республіки" ледь виживають на жебрацькі зарплати, тоді як так званий "глава "ДНР" Пушилін та його родина ведуть розкішний спосіб життя, передає Еспресо.TV.
Зокрема, паблік Batman_DNR показав, як одна з дочок Пушиліна Ілона відпочиває в Дубаї "за рахунок вкрадених з бюджету "ДНР" грошей". За даними ресурсу, номери в готелі, де відпочиває дочка "глави республіки" коштують по $3 тис., а сам відпочинок обходиться в $7-8 тис., розповідає DonPress.
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"Дорогі яхти, машини і брендові речі, життя на повну котушку і повні кишені народних грошей. Судячи з фото Ілони, створюється враження, що єдина проблема дівчинки полягає тільки в тому, як витратити зайву тисячу доларів. Пушилін міг би і пояснити своїй дитині, що розкішний спосіб життя несе й певну відповідальність", - обурюються на окупованих територіях.
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