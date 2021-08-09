Кандидатура Терехова на виборах мера у Харкові свідчить про некомпетентну регіональну політику ОП, – політексперт

Про це на своїй фейсбук-сторінці пише політичний експерт Володимир Цибулько.



За його словами, кандидат у мери Харкова секретар міської ради Ігор Терехов не є проукраїнським, оскільки його дії здобули підтримку сепаратистів. Володимир Цибулько на підтвердження своєї точки зору наводить недавнє інтерв’ю російським державним ЗМІ Деніса Пушиліна, самопроголошеного керівника так званої "ДНР". Пушилін похвалив Терехова за успіхи у "боротьбі з націоналістами".



"Мером Харкова намагається стати людина, чию діяльність відкрито підтримують сепаратисти. Пушилін прямо каже, що такі як Терехов дають йому надію щодо регіонів "оставшейся часті Украіни". Все це виглядає дуже сумно і тривожно", – пише політексперт.



Володимир Цибулько нагадує, що у 2014 році, одразу після Майдану, Ігор Терехов був безпосереднім організатором мітингу у Харкові, на який прийшли люди з російськими прапорами. Тому, "очевидно, Пушилін бачить у Терехові свого однодумця".



На думку експерта, ситуація є тим більш ганебною для керівництва держави, оскільки на підтримку кандидатури Терехова на виборах мера Харкова неодноразово прямо висловлювався заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, відповідальний в ОП саме за регіональну політику. Така робота топ-чиновника, пише Володимир Цибулько, "починає створювати реальні ризики для національної безпеки".



Кирило Тимошенко дуже позитивно оцінив роботу Ігоря Терехова на посаді секретаря міської ради Харкова та виконувача обов’язків міського голови в своєму інтерв’ю українському виданню журналу "Форбс", яке вийшло 4 серпня. За два дні до появи цього матеріалу, на сайті російського агенства РІА-Новості було опубліковане інтерв’ю Деніса Пушиліна з його схвальними відгуками на адресу Ігоря Терехова.



Позачергові вибори харківського міського голови Харкова призначені на 31 жовтня. Офіційно виборча кампанія не стартувала, але наразі є два очевидних кандидати на посаду мера Харкова – секретар міської ради Ігор Терехов та Михайло Добкін, який вже очолював Харків у 2006-2010 роках.